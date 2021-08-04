Первое золото Украины на Олимпийских играх в Токио 2021

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал победу на «Олимпиаде-2020», в финале сразив венгра Леринца Виктора со счетом 5:1

После своей победы Жан Беленюк порадовал фанов, станцевав на площадке традиционный украинский гопак.

Еще один украинский борец — Парвиз Насибов, который прошел в финал «Олимпиады-2020» в Токио, завоевал серебряную медаль, уступив в финальном сражении сопернику — Мохаммаду Резе Гераю.

Также сегодня представительница Украины в греко-римской борьбе Ирина Коляденко завоевала победу и принесла в украинскую олимпийскую «копилку» бронзовую медаль!

Напомним, что на данный момент украинские спортсмены завоевали на Олимпийских играх 2020 11 медалей: одну золотую, две серебряные и восемь бронзовых. И Украина занимает в рейтинговой таблице Олимпиады 37 место.

Фото: zhanbeleniuk

В тему:

Дарья Билодид рассказала, кому посвятила медаль: «Они заслужили!»