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Настя Каменских показала молодую маму Потапа (ФОТО)

Настя Каменских показала молодую маму Потапа (ФОТО)

Звезда показала семейный снимок подписчикам

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, опубликовала новое фото с отдыха в Хорватии. На нем она появилась вместе с мужем Потапом, своей мамой Лидией Каменских и мамой Потапа — Людмилой Потапенко.

«Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте❤️ А наши улыбки, путешествия и впечатления — самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга», — подписала фото певица.

Стоит отметить, что это один из редких снимков, на котором можно увидеть именно маму Потапа. 63-летняя женщина выглядит гораздо моложе своего возраста. Просто потрясающе!

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