Настя Каменских показала молодую маму Потапа (ФОТО)

Звезда показала семейный снимок подписчикам

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, опубликовала новое фото с отдыха в Хорватии. На нем она появилась вместе с мужем Потапом, своей мамой Лидией Каменских и мамой Потапа — Людмилой Потапенко.

«Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте❤️ А наши улыбки, путешествия и впечатления — самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга», — подписала фото певица.

Стоит отметить, что это один из редких снимков, на котором можно увидеть именно маму Потапа. 63-летняя женщина выглядит гораздо моложе своего возраста. Просто потрясающе!

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