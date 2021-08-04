Танцора Нади Дорофеевой избили: подробности об инциденте и состоянии потерпевшего

Певица DOROFEEVA рассказала о самочувствии участника своего коллектива – 22-летнего Евгения Гончаренко. Молодой человек стал жертвой нападения возле ночного клуба в Голосеевском районе Киева. Инцидент произошел утром 1 августа

Журналисты Нового канала связались с менеджментом Нади Дорофеевой, чтобы узнать о состоянии потерпевшего. По словам представительницы артистки, всеми подробностями жестокого избиения танцора, а также актуальной информацией о его здоровье она делится на официальной странице в Instagram.

Во время нападения Евгению Гончаренко нанесли сильный удар по лицу, в результате чего он потерял сознание. При падении танцор ушибся головой о забор и брусчатку, что привело к кровоизлиянию в мозг. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha. (@m__ashera)

Украинская пресса со ссылкой на Государственное бюро расследований сообщает, что Евгению Гончаренко диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы. Потерпевший находится в реанимации без права посещения, врачи внимательно следят за его состоянием. Молодого человека начнут выводит из комы, как только показатели улучшатся.

В социальных сетях певица Надя Дорофеева выразила надежду на скорейшее выздоровление участника своего шоу-балета. Она отметила, что команда, друзья и близкие Жени держат за него кулаки, и призвала всех неравнодушных посылать ему добрые мысли и молитвы.

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Позже подруга Евгения Гончаренко Мария, получив согласие его родителей, открыла в Сети сбор средств. По ее словам, на лечение молодого человека уже потрачено около 30 000 гривен. Поскольку танцор в тяжелом состоянии, а врачи не озвучивают никаких прогнозов, невозможно предугадать, во сколько обойдется его пребывание в больнице.

Если у вас есть возможность и желание оказать финансовую поддержку семье храброго парня, заступившегося за девушку и оказавшегося в реанимации, на Instagram-странице Марии есть все реквизиты для перевода средств. «Любая ваша помощь дает надежду на лучшее, – подчеркнула в посте девушка. – Только вместе мы можем подарить человеку шанс сохранить жизнь».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha. (@m__ashera)

Напомним, благодаря видео с камеры наблюдения правоохранительным органам удалось установить личность мужчины, избившего Евгения Гончаренко. Им оказался 28-летний военнослужащий, сотрудник Управления государственной охраны. По факту избиения танцора проводится расследование. Нападавший задержан по статье об умышленных тяжких телесных повреждениях, ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

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