Круиз по джунглям: премьера фильма и эксклюзивное интервью Дуэйна Джонсона

Звезда легендарной франшизы «Форсаж» Дуэйн Джонсон дал эксклюзивное интервью Новому каналу

Недавно в украинском прокате состоялась премьера нового приключенческого фильма «Круиз по джунглям» от студии Disney. Режиссером выступил Жауме Кольет-Серра, всемирную известность которому принесла работа над культовым триллером «Дом восковых фигур» 2005 года. Во время создания «Круиза по джунглям» команда вдохновлялась тематикой знаменитых парков «Диснейленд». В основе сюжета – наполненная захватывающими приключениями экспедиция по джунглям Амазонки с участием Дуэйна Джонсона, харизматичного капитана речной лодки, и Эмили Блант — отважной исследовательницы дикой природы. Звездный каст фильма дополнили невероятные Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Джесси Племонс и Пол Джаматти.

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в трейлере фильма «Круиз по джунглям». Смотрим!

В рамках премьеры фильма «Круиз по джунглям» в Украине Новый канал вместе с дистрибьютором Kinomania подготовил эксклюзивное интервью с Дуэйном Джонсоном, исполнителем одной из главных ролей. Голливудский актер поделился закадровыми подробностями о съемках картины и рассказал, как студия Disney и актриса Эмили Блант исполнили его заветную мечту.

– Что подтолкнуло вас сняться в этом фильме?

– Для меня было честью работать над проектом «Круиз по джунглям» с Disney – величайшей и, на мой взгляд, самой надежной компанией в мире. Это была возможность снять фильм, который, если все сделать правильно, будет интересен для зрителей во все времена.

Кроме того, я чувствовал, что есть что-то крутое и очень важное в том, чтобы отдать дань уважения легендарному Уолту Диснею. В 1955 году, когда открылся первый парк, аттракцион «Круиз по джунглям» стал одним из его детищ. Мало кто знает, но именно Уолт Дисней был шкипером в первой такой поездке. Он вложил в это дело столько времени, любви, заботы и страсти… И вот, спустя много десятилетий, мы получили возможность создать что-то особенное в память о нем.

Мне повезло работать с невероятным кастом и нашим замечательным режиссером Жауме Кольет-Серра. И я рад новому сотрудничеству с Disney, ведь нам удалось сделать то, чего никогда раньше не делали, – превратить в фильм мировое достояние, любимое миллиардами.

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– Что вы можете сказать о фильме? Как считаете, удалось ли режиссеру Жауме Колле-Серра передать правильную атмосферу?

– «Круиз по джунглям» – это приключение: веселое, волшебное, мистическое, опасное и невероятно захватывающее. Картина учит ценить каждый момент, жить по-настоящему и дышать на полную грудь. На примере главных героев она показывает, как важно с улыбкой преодолевать препятствия, не бояться выходить за рамки и не поддаваться давлению общества.

Наш режиссер Жауме Колле-Серра привнес в «Круиз по джунглям» уникальный и очень особенный объектив. Ему удалось создать нечто волшебное! Было много режиссеров, которые хотели поработать над проектом. Но когда мы познакомились и пообщались с Жауме, поняли – режиссером должен стать именно он. Мы были восхищены его страстью и уникальностью. Жауме Колле-Серра – из блестящего мира испанских режиссеров. Такие, как он, совершают перевороты в киноиндустрии и создают выдающиеся фильмы на все времена.

– Расскажите о своем персонаже. Как зритель с ним знакомится и какие внутренние трансформации его ждут?

– Моего героя зовут Фрэнк, он веселый, временами очаровательный, а временами – довольно зловещий. Но все его «состояния» сопровождаются юмором! Фрэнк – шкипер на Амазонке, и он очень гордится тем, что делает. По сути, его лодка La Quila – как для Хана Соло «Тысячелетний сокол»… Это его дитя. Да, лодка может выглядеть обветшалой, выглядеть как кусок барахла, но для Фрэнка нет красивее явления в мире, чем его La Quila, идущая по морю. В этом весь он. По ходу фильму мой персонаж открывается совершенно с неожиданной стороны. Когда он встречает Лили – амбициозную, храбрую, забавную и красивую исследовательницу, его мировоззрение переворачивает с ног на голову. И он понимает, насколько прекрасной может быть жизнь.

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– К слову, о персонаже Лили. Ее сыграла очаровательная Эмили Блант. Какие впечатления у вас остались от совместных съемок?

– Я был большим поклонником Эмили Блант еще до того, как мы начали работать вместе. Мне нравятся ее работы и актерская игра. Первый фильм, в котором я увидел Эмили, – «Дьявол носит Prada». Я был в восторге от того, как она держалась в кадре и привлекала к себе внимание, даже когда не произносила реплик. Когда стало известно, что Эмили сыграет в «Круизе по джунглям», был невероятно счастлив!

С Эмили Блант у меня связана одна история, которая очень близка и дорога моему сердцу. Я уже рассказывал ее Эмили, теперь хочу поделиться с вами. Когда я впервые попал в Голливуд, действовал по наитию, без подготовки. Надеялся сделать карьеру актера, но не понимал, что для этого нужно. Много лет я жил во Флориде, и часто ездил с семьей в Disneyland. Я буквально вырос в этом тематическом парке! Поэтому, когда я смотрел первую часть «Пиратов Карибского моря», нереально воодушевился. У меня появилась мечта сняться однажды в фильме, основанном на любимом диснеевском аттракционе «Круиз по джунглям». Это было примерно 20 лет назад, и я часто задумывался, кто мог бы стать мои партнером по кадру. Но поскольку моя мечта на тот момент казалась безумной и несбыточной, я на время ее отложил.

И вот, много лет спустя, я получил возможность реализовать заветное желание! Когда мне предложили роль в фильме «Круиз по джунглям», я сразу сказал президенту по производству Disney Шону Бейли, что Эмили Блант – идеальная кандидатура на роль моей партнерши по кадру. В итоге ее утвердили. Я благодарен Вселенной за то, что именно с Эмили мне довелось отправиться в увлекательное путешествие под названием «Круиза по джунглям».

К тому же, игра Эмили Блант – это нечто особенное. Ведь не даром ее талант отмечен многими престижными премиями и наградами. Она приносит изюминку в каждого своего персонажа и детально прорабатывает образ – от мимики до интонаций. Эмили – одна из самых разноплановых и талантливых актрис мира!

– С Эмили все понятно. А какого было работать с Джеком Уайтхоллом в роли МакГрегора?

– Джек Уайтхолл – актер с невероятным талантом, и при этом он очень забавный. В образе МакГрегора должен быть человек, у которого есть душевное тепло и доброта. Джек идеально подходил для этой роли, и мы очень горды видеть его в наших рядах. Он отлично справился с ролью в «Круизе по джунглям». Что еще более важно, он действительно хороший парень. Он классный!

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– В фильме мы видим немало трюков в вашем исполнении. Как проходили тренировки?

– Тренировки трюков для «Круиза по джунглям» всегда доставляли массу удовольствия, ведь большинство актеров хотели и были рады исполнять их лично. Конечно, выполнение опасных трюком не сделает вас более крутым и востребованным актером. И всегда в приоритете должно быть здоровье и собственная жизнь. Я выполняю все свои трюки самостоятельно, потому что я суперкрутой… Шучу! На самом деле, у меня есть несколько дублеров, с их помощью я выгляжу мощно. Но всегда здорово, когда актеры хотят проявить себя! И, конечно же, Эмили была жадной до работы. Она очень крутая женщина!

И мне, и Эмили за всю карьеру довелось выполнить немало трюков: мы снимались в сценах с рукопашным боем, использованием оружия и многим другим. «Круиз по джунглям» отличается от тех проектов, с которыми мы работали ранее, – это масштабное, эпичное, стремительное приключение. На экране все трюки кажутся безумными, невероятно опасными и захватывающими дух, но на деле съемки подобных сцен были очень веселыми. Каждая из них походила на мини-приключение!

– Как вы думаете, какое впечатление на зрителей произведет фильм?

– Очень надеюсь, что они прекрасно проведут время за просмотром «Круиза по джунглям». Думаю, фильм многим придется по душе и останется в памяти на долгие годы. Когда подобные картины снимаются качественно и со вкусом, впечатления от его просмотра «встраиваются» в ДНК и вызывают приятную ностальгию. И поверьте, Disney умеет снимать подобное кино!

«Круиз по джунглям»: официальный трейлер фильма

Автор: Олеся Бобрик