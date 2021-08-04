Королева Елизаветы II потроллила туристов, которые не узнали ее

Монарх решила пошутить над путешественниками

О хорошем чувстео юмора королевы Елизаветы II ходит много слухов. И вот недавно открылась очередная история о том, как правительница Великобритании сумела «развести» туристов, которые ее не узнали.

Экс-офицер охраны Елизаветы II Ричард Гриффин рассказал The Times случай со времен своей службы у монарха. Он вспомнил, как однажды во время прогулки королевской резиденцией в шотландском Балморале американским туристам повезло встретить самую Елизавету II в. Правда, путешественники не поняли, что это была она. Группа иностранцев спросили королеву, не живет она в этом районе. Елизавета сказала, что ее дом неподалеку. А потом туристы поинтересовались, видела ли она королеву. И здесь Ее Величество не удержалась от шутки.

«Нет, но этот офицер встречал», — ответила королева и указала на своего охранника.

Туристы не поняли, что это была шутка, потому что так и не узнали королеву Елизавету II.

Фото: Getty Images

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