Forbes назвал самого богатого актрису 2021

Заработать миллиардное состояние звезде удалось всего за день

Престижное издание Forbes назвало богатую актрису 2021 года. Ею стала Риз Уизерспун. И свое состояние за 2021 девушка сколотила не за счет многочисленных ролей в кино, а из-за своей продюсерской деятельности.

На днях голливудская актриса Риз Уизерспун продала свою компанию Hello Sunshine, которая выпустила такие популярные сериалы, как «Большая, маленькая ложь», «И повсюду тлеют пожары» и «Утреннее шоу». Согласно договору, звезда получила 900 миллионов долларов. Это в момент сделало ее самой богатой актрисой 2021 года.

Фото: Getty Images

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