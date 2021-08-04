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Forbes назвал самого богатого актрису 2021

Forbes назвал самого богатого актрису 2021

Заработать миллиардное состояние звезде удалось всего за день

Престижное издание Forbes назвало богатую актрису 2021 года. Ею стала Риз Уизерспун. И свое состояние за 2021 девушка сколотила не за счет многочисленных ролей в кино, а из-за своей продюсерской деятельности.

На днях голливудская актриса Риз Уизерспун продала свою компанию Hello Sunshine, которая выпустила такие популярные сериалы, как «Большая, маленькая ложь», «И повсюду тлеют пожары» и «Утреннее шоу». Согласно договору, звезда получила 900 миллионов долларов. Это в момент сделало ее самой богатой актрисой 2021 года.

Фото: Getty Images

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