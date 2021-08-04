Джордж Клуни прокомментировал слухи о беременности своей жены Амаль

Селебрити разобрались со сплетнями в медиа

Недавно в сети появилась информация о том, что голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль ждут пополнения в семье. Это была потрясающая новость, мешая на то, что актеру уже 60 лет, а его избраннице — 43.

Близкие к паре источники сообщали, что Амаль находится на первом триместре беременности. Тогда же сообщалось, что супруги ждет двойню.

Молчать Джордж и Амаль Клуни не стали, а потому решили прекратить все сплетни. Их представители прокомментировали слухи о беременности Амаль изданию Mirror.

«Истории о том, что Амаль Клуни беременна, не соответствуют действительности», — коротко прояснил ситуацию представитель пары.

Напомним, что Джордж и Амаль Клуни поженились в 2015 году через год после начала отношений. Они вместе воспитывают близнецов Элли и Александра.

Фото: Getty Images

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