Бумажный дом 5 сезон: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер 5 сезона сериала «Бумажный дом».

«Бумажный дом» 5 сезон: смотреть трейлер онлайн

В новом сезоне проекту показано показано события, которые происходят во время нападения на центральный банк Испании, где банда Профессора провела уже 100 часов. Главным героям придется столкнуться с правоохранителями в строгом боя. Кто победит — покажет финал. Как стало известно ранее, он станет финальным в истории о ловких грабителей.

В 5 сезоне сыграли Альваро Морте, Урсула Корберо, Фернандо Кайо, Найва Нимру Итциар Итун, Педро Алонсо, Мигель Эрран, Хайме Лоренте, Энрике Арсе, Эстер Асебо, Дарко Перич, Кити Манвер, Говик Кечкериан Родриго де ла Серна, Лука Пэрошь, Белен Куэста, Фернандо Сото, Хосе Мануэль Поган и Марио де ла Роса.

Премьера заключительного сезона «Бумажного дома» запланирована на 3 сентября — 1 часть и 3 декабря — 2 часть.

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