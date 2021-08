Звезды сериала «Друзья» выпустили свой мерч по ситкома

Впервые в истории в принтах были использованы лица актеров ситкома

Американские актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри, Мэтт Леблан представили эксклюзивный мерч культового сериала «Друзья». О запуске своей линейки звезды объявили в своих Instagram, чем вызвали фурор среди фанатов.

Например, Дженнифер опубликовала селфи, на котором показала себя в лавандовом свитшоты с изображением Моники и ее коронной фразой «Я знаю», а также в черной бейсболке с надписью «У нас точно не было перерыва».

«С радостью представляю вам некоторые вещи из первой в истории коллекции мерча «Друзья». Половина моего дохода от продаж этой ограниченной серии пойдет в фонд Americares — организации, которую я люблю … Она занимается оказанием психологической и медицинской помощи сообществам и отдельным людям, пострадавшим от Covid-19», — написала под постом Джен.

Актер Дэвид Швиммер опубликовал фото в черной футболке с принтом, на котором изображены силуэты Роса и Рейчел с надписью «лобстеры», Лиза Кудроу сфотографировалась в черной футболке с надписью «У нас была перева», Кортни Кокс надела белую футболку со сценой с интро сериала , где все друзья у фонтана и надписью «I’ll be there for you», Мэтт Леблан выложил фото с кружкой с принтом, где Джои надел всю одежду Чендлера, и надписью «могу ли я надеть еще больше одежды?», а Мэттью Перри одел футболку с принтом Чендлера в его типичной манере.

В коллекцию вошли кепки, футболки, худые, свитшоты и кружки с принтами героев и их популярными фразами из первых трех сезонов сериала «Друзья». Это первый официальный мерч ситкома, а потому в нем использовании лицо самих актеров. Ожидается, что по другим сезонам «Друзей» мерч тоже получится.

