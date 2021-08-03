Тед Банди Американский бугимен: смотреть официальный трейлер

Киностудия Voltage Pictures представила трейлер триллера «Тед Банди: Американский бугимен».

«Тед Банди: Американский бугимен»: смотреть трейлер онлайн

Фильм рассказывает историю, основанную на реальных событиях, об одном из самых известных серийных убийц США Теда Банди. В фильме покажут, как Тед Банди занходив жертв и связанных с ними делал. Полиция будет пытаться поймать преступника, который не собирается останавливаться.

Главную роль сыграл Чад Майкл Мюррей. Также в фильме сыграли Лин Шэй, Холланд Роден и Грир Грэммер. Режиссером и сценаристом триллера выступил Дэниел Фаррандс.

Премьера фильма «Тед Банди Американский Бугимен» запланирована на середину августа.

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