MELOVIN рассказал о своей бисексуальности: Неужели это происходит со мной

Недавно певец совершил каминг-аут на сцене фестиваля Atlas Weekend

В своем Instagram парень написал огромный откровенный пост о том, как осознал свою бисексуальность. Понял он это очень давно, в 13 лет. Во время переписки с парнем в одной из соцсетей, MELOVIN почувствовал к нему тоже самое, что и к своей однокласснице, которая в то время ему нравилась. Певец пишет, что не знал, что так бывает и думал «норма ли это» — чувствовать бабочки в животе не только к противоположному полу. Между тем, на уроках этики в школе осуждали представителей ЛГБТ-сообщества и парень закрывался в себе. Начинал бояться признаться и стеснялся себя.

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MELOVIN пишет, что стать частью ЛГБТ-сообщества — не выбор человека, не хайп, не, потому что модно, это природа. Певец акцентирует внимание, что в его детстве не обсуждали эту тему так активно, что она не была на поверхности, поэтому его ориентация — не влияние общества или фильмов.

Также он рассказал, что воспитывался в полной семье, маменькиным сынком ни был, больше времени проводил с отцом и рос в любви. И «Яжематерям» советует лучше воспитывать своих детей, а не тратить время на выяснение норма/не норма. Певец уверен, что от того, что ребенок увидит, как целуются два парня или две девушки — таким же не станет.

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— Быть гомофобом в 21 веке — позор. Оскорблять, преследовать, желать смерти. Это однако ни ****** ки не вариант нормы. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на «ой, а что же скажут другие», «а что же остальные подумают», — написал MELOVIN.

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Фото — melovin_official

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