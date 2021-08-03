Крис Эванс отреагировал на то, что Lizzo беременна от него

Знаменитость положительно воспринял новости от артистки

Пожалуй, ни для кого уже не секрет, что американская певица Lizzo просто обожает актера Криса Эванса. Она часто постится в TikTok различные видео о нем, каждый раз подчеркивая своей увлеченности. И девушку можно понять, ведь кому не нравится Крис Эванс.

Но недавно Lizzo неожиданно заявила, что беременна от своего кумира Криса Эванса. В одном из видео она сказала, что ее большой живот — это не лишние килограммы. Мол, звезда беременна от Криса Эванса. И звезда Marvel уже не смог оставить без внимания свою поклонницу.

Крис Эванс написал Lizzo в личные сообщения в Instagram, поздравив с будущим пополнением.

«Привет! Только что услышал о нашем маленький сгусток радости, моя мама будет так счастлива, лол», — отреагировал актер.

@lizzo OMG YALL— HE SAW THE BABY BUMP! WE DID IT! NOW YALL GOTTA NAME LIL MERICA!!!!! WHAT YALL BOUTA NAME MY BABY ?! ???????????????? ♬ original sound — lizzo

Конечно, все это лишь шутка. Но стоит отметить хорошее чувство юмора Криса Эванса. Ведь не каждый смог бы посмеяться над ситуации.

Фото: Getty Images

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