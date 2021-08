Официальная дата премьеры сериала Властелин колец от Amazon

Зрителей ждет захватывающий сериал по мотивам произведений Джона Толкиена

Премьера сериала состоится 2 сентября 2022 года. Действие сериала происходит во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий, описанных в романах Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец». Сюжет первого сезона расскажет о ранних годах Арагорна и о первой победе над Сауроном.

Между тем, в твиттере проекта опубликовали первый кадр из сериала и это не просто так. Съемки первого сезона официально завершили! Проходили они в красивенной Новой Зеландии.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA

