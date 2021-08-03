Официальная дата премьеры сериала Властелин колец от Amazon

Зрителей ждет захватывающий сериал по мотивам произведений Джона Толкиена

Премьера сериала состоится 2 сентября 2022 года. Действие сериала происходит во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий, описанных в романах Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец». Сюжет первого сезона расскажет о ранних годах Арагорна и о первой победе над Сауроном.

Между тем, в твиттере проекта опубликовали первый кадр из сериала и это не просто так. Съемки первого сезона официально завершили! Проходили они в красивенной Новой Зеландии.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

С учетом всех вынужденных остановок из-за пандемии, на съемки ушло почти два года, и почти 500 млн долларов бюджета. Это делает сериал самым дорогим проектом в мире. Эти деньги потратили на масштабные кинематографические эпизоды, с которых, как говорят, начнется первый сезон. Пишут, что каждая серия будет похожа на полноценный блокбастер.

Теперь мы с вами знаем какой сериал с нетерпением ожидать в следующем году!

Фото — Getty Images

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