Кайли Дженнер показала себя топлес (ФОТО)

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер устроила роскошную фотосессию к своему дню рождения, которое состоится уже 10 августа. Результатами смелой съемки селебрити поделилась в своем Instagram.

Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором позирует топлесс, прикрыв грудь руками. Ее тело украшает специальная золотая краска. Так девушка решила проанонсировать свою будущую праздничную коллекцию макияжа. Как и вечеринка ко дню рождения селебрити, коллекция мейк будет посвящена теме 24-каратного золота. Кайли именно исполнится 24 года.

Просто взгляните на эту золотую конфетку!

Фото: Getty Images

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