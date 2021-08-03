Как золота конфетка: Кайли Дженнер показала себя топлес (ФОТО)
Американская бизнесвумен Кайли Дженнер устроила роскошную фотосессию к своему дню рождения, которое состоится уже 10 августа. Результатами смелой съемки селебрити поделилась в своем Instagram.
Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором позирует топлесс, прикрыв грудь руками. Ее тело украшает специальная золотая краска. Так девушка решила проанонсировать свою будущую праздничную коллекцию макияжа. Как и вечеринка ко дню рождения селебрити, коллекция мейк будет посвящена теме 24-каратного золота. Кайли именно исполнится 24 года.
Просто взгляните на эту золотую конфетку!
Фото: Getty Images
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