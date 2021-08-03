Чего ждать от фильма Время

29 июля в прокат вышел новый мистический триллер «Время» от режиссера фильмов «Сплит», «Шестое чувство» и «Стекло» М. Найта Шьямалана.

По сюжету, семья отправляется на удаленный тропический остров, чтобы отдохнуть и прекрасно провести время вместе. Совсем скоро они понимают, что за несколько часов пребывания на пляже они постарели на десятки лет. Теперь вся их жизнь — лишь вопрос времени …

Оказавшись на острове, герои понимают, что потеряли связь с окружающим миром: телефоны больше не работают, найти путь назад невозможно, а их дети стареют у них на глазах. Один час пребывания на удаленном острове равен двум годам жизни, из-за чего 50 лет сводятся до одного дня. Каждая попытка побега заканчивается провалом, поэтому герои должны решить, как они хотят провести остаток времени: в сплошной борьбе или смириться и больше не терять драгоценные минуты?

«Работая над фильмом, я пытался создать ощущение настоящего ужаса … Когда в течение долгого времени вы пытаетесь понять, что происходит вокруг, но так и не находите правильного ответа. И только постепенно, шаг за шагом вы приходите к развязке», — рассказал режиссер.

Съемки фильма проходили в единственной локации, и поиск подходящего места стал важнейшей задачей для команды сценаристов. После длительных поисков выбор был сделан в пользу Доминиканской Республики. М. Найт Шьямалан и его партнеры исследовали множество мест, прежде чем им удалось найти пляж Плайя-Эль-Валье, где происходил весь процесс работы.

«Благодаря съёмкам в подобных условиях у героев возникает ощущение угрозы и некой отстраненности от мира. Вы видите, как они паникуют, пытаются выбраться, но не могут найти нужный выход. Постепенно не только у героев, но и у зрителей возникает непреодолимая клаустрофобия. Место, которое раньше казалось раем, превращается в сущий ад. Вода, которая так привлекала, несет в себе смерть. Этот медленный переход от спокойствия к леденящему кровь ужасу был нашей главной целью», — поделился Шьямалан.

Над фильмом «Время» режиссер работал вместе со своей дочерью Ишаной Шьямалан, которая была режиссером второго блока. Вторая дочь Шьямалана Салека — американская певица и автор песен в стиле R&B, которая в этом году выпускает свой дебютный альбом, написала песню для фильма, которую сначала исполнила Алекса Суинтон в роли Мэддокс Капы, а затем Томасин Маккензи.

Смотрите фильм «Время» с 29 июля во всех кинотеатрах!

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