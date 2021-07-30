Ребел Уилсон призналась, для чего сбросила 30 кг

Звезда разбирается в вопросах фертильности

Голливудская актриса Ребел Уилсон рассекретила истинную причину своего колоссального похудения. За время пандемии 41-летняя селебрити лишилась более 30 килограммов с помощью спорта и правильного питания. А все ради того, чтобы стать мамой. Об этом звезда рассказала в прямом эфире в Instagram.

«Когда я разбиралась в вопросах фертильности, врач сказал:« Что же, у вас было бы гораздо больше шансов, если бы вы были здоровы». На самом деле меня это немного обидело. Я всегда думала, что хотя я и большая, но во всяком случае здорова. Вот с чего все началось: если я похудею, это даст мне больше шансов на получение яйцеклеток лучшего качества и заморозить их для будущей беременности», — призналась актриса.

Своим примером Ребел Уилсон доказывает, что возможно все, главное — иметь правильную цель.

Фото: Getty Images

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