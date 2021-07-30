Потап рассказал, существуют табу в контракте для артистов, которых он продюсирует

Звезда рассекретил, имеет ли договор с Mozgi Entertainment

Украинский рэпер и продюсер Потап является основателем компании Mozgi Entertainment, которая занимается продвижением отечественных артистов. Понятно, что каждый певец, сотрудничающий с ним имеет определенный контракт. Условия каждого договора различаются, но у них запрета для артистов? Об этом Потапа смог расспросить Слава Демин во время последнего интервью с продюсером.

«Я не очень углубляюсь в эти подробности. У нас есть юрист и есть контракты, в которые не вникаю. Лично у меня нет контракта, ведь я основатель компании. Разве что могут быть между собой какие-то договоренности», — интригующе ответил Потап.

Фактически, Потап подтвердил, что все обсуждения проводятся с артистами в устной форме. Юридически они должны фиксироваться, но проговаривать все нужно лично.

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