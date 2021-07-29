Украинские артисты поделились своими «местами силы» в Украине: Топ любимых мест музыкантов

В Украине множество красивых локаций, где можно не только отдохнуть, а и найти вдохновение. Участники Atlas Weekend в Буковеле – музыканты «Скрябін», БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, O.Torvald и других украинских групп рассказали, какие места в Украине имеют для них особенное значение

Для музыкантов группы «Скрябін» «местом силы» стали скалы в Херсонской области:

— Думаю, кроме того, что мы считаем местом силы любое место, где люди счастливы :), для группы «Скрябин», одной из таких локаций есть Станиславские скалы, где мы снимали клип на песню «Місця щастливих людей».

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Музыканты коллектива БЕZ ОБМЕЖЕНЬ признались в любви Закарпатью:

— Родная стихия группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ — это Карпаты. Это место ребятам очень близко по многим причинам, но самое важное — БЕZ ОБМЕЖЕНЬ создалось в городе Мукачево на Закарпатье. В фронтмена, Сергея Танчинца, есть даже тату связано с Карпатами, ведь ему эта стихия очень близка. Выступление в Карпатах на фестивале Atlas Weekend. Буковель был для БЕZ ОБМЕЖЕНЬ не только бешеным зарядом энергии, но и большой порцией вдохновением в месте силы.

Душой отдыхают в Карпатах и музыканты KARNA:

— Ключевое место силы группы — это Карпаты. Это очевидно, без гор не было бы гуцулов и гуцул-металла. Но в самих Карпатах есть много уникальных мест, например, Свидовец. Это горный массив где мы снимали клип «Маленька». Красивый маршрут с вершинами Близниця, Догяска, Стиг. Этот регион уступает по популярности Черногоре, но хорошо известный бывалыми путешественниками и фрирайдерам. Если говорить не о Карпатах, то стоит выделить еще Сатанов, — отметили музыканты KARNA.

Барабанщик украинской рок—группы SINOPTIK, Руслан Бабаев и бас-гитарист Александр Савин за вдохновением тоже приезжают в горы:

— Для меня места силы — это, в первую очередь, летние горы, — поделился Руслан. — Карпаты, Альпы… Горы — они величественные. Находясь среди них, ощущаешь груз наследия прошлых лет мироздания, там чувствуешь себя мааааленькой частичкой этого огромного мира. Свежий воздух, чистые и стремительные потоки горных рек, шум природы — все это как будто воссоединяет тебя с Природой и позволяет раствориться в этом всём до последней частички. Нигде так не вдохновляюсь, как в горах.

— Было у меня место силы на малой родине в Луганске. И как ни странно, это была возвышенность в дали от города. Тишина, спокойствие и только мысли о музыке. Сейчас место силы — кусочек природы без городского шума и социальных сетей. Карпаты как раз такое место! — рассказал Александр.

А вот вокалист SINOPTIK, Дмитрий Афанасьев-Гладких предпочитает горам солнечное побережье:

— Практически любое месте, где есть море или океан, становится для меня местом силы, где я могу подзарядиться, — признался музыкант.

Находит свое вдохновение на берегу моря и фронтмен группы O.Torvald:

— Моё место силы – это Одесса, в районе Фонтанки, — рассказал Новому каналу Женя Галич. — Особенно ранней весной, когда волны разбиваются о песчаные обрывы, выбрасывая на берег десятки метров пены. И тебе очень холодно, твоё тело хочет бежать, но все внутри просит остаться. Чувствуешь себя живым.

Для многих артистов вдохновением стало уже само выступление на Atlas Weekend в Карпатах:

— Рады, что Atlas Weekend теперь и в Буковеле. Фестиваль имеет возможность собирать еще больше ценителей музыки на Западе, в сердце украинских гор. Спасибо зрителям за их невероятную встречу, энергетику и эмоции. Мы обязательно вернемся с концертами в Буковель, — поделились впечатлениями после концерта TVORCHI.

Вы еще успеете попасть на Atlas Weekend в Буковеле! Следите за новостями на официальной страничке фестиваля и бронируйте билеты заранее: это отличная возможность отдохнуть в Карпатах, вдохновиться красотами горной природы и послушать любимые хиты украинских групп open air.