Рианна собирается представить собственный парфюм. Встречай новинку от Fenty
Звезда расширяет свою бьюти-линейку
Любишь косметику от барбадосской певицы Рианны? Тогда у нас есть прекрасная новость для тебя. Рианна заявила, что собирается выпустить собственный парфюм! Об этом девушка сообщила в своем Instagram.
Рианна опубликовала пост с двумя черно-белыми фото и подписала их так: «Скоро будет #FENTYPARFUM». Похоже, что закрытие бренда одежды певицы Fenty не погасило ее пыл, а наоборот, подтолкнуло к новым идеям.
Американские медиа считают предстоящий выход парфюма от Рианны историческим событием. Ведь на глобальном бьюти-рынке пока отсутствуют духи, созданные афроамериканцами.
Фото: Getty Images
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