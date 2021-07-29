Рианна собирается представить собственный парфюм. Встречай новинку от Fenty

Звезда расширяет свою бьюти-линейку

Любишь косметику от барбадосской певицы Рианны? Тогда у нас есть прекрасная новость для тебя. Рианна заявила, что собирается выпустить собственный парфюм! Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

Рианна опубликовала пост с двумя черно-белыми фото и подписала их так: «Скоро будет #FENTYPARFUM». Похоже, что закрытие бренда одежды певицы Fenty не погасило ее пыл, а наоборот, подтолкнуло к новым идеям.

Американские медиа считают предстоящий выход парфюма от Рианны историческим событием. Ведь на глобальном бьюти-рынке пока отсутствуют духи, созданные афроамериканцами.

Фото: Getty Images

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