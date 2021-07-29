Первая диджитал-инфлюенсерка Астра Стар: кто она такая и существует ли физически

У виртуальной блогерки есть собственный характер, стиль жизни и биография

В Украине создали первую диджитал-инфлюенсерку по имени Астра Стар. Цифровую девушку-аватара и ее аккаунт в Instagram запустила украинская студия FFFACE.ME. У астры даже есть свое досье: ей 18 лет, недавно она переехала из Берлина в Киев. Ее знак зодиака — лев, девушка сапиосексуалка, то есть считает, что самое сексуальное в человеке — его ум. Астра занимается йогой и самообразованием, обожает моду и стиль и миксует трендовые вещи с находками на секонд хенде. Вот такая пародия на вполне реальную жизнь какой-то девушки.

Основные темы профиля Астры в Instagram — лайфстайл, фэшн и технологии. Как раз то, на что любят смотреть современные люди в соцсетях. Уже с первых фотографий становится понятно, что девушка будет сотрудничать с известными украинскими брендами для взаимного пиара. Например, на одной из фото она позирует в отеле Bursa, на другой — одета в украинском бренды: Ksenia Schnaider и POUSTOVIT.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Astra Starr (@starr.astra)

Как рассказывает компания-учредитель, диджитал-блогерка сможет создавать все виды контента: посты, сторис, снимать фото и видео, испытывать фильтры, участвовать в ивентах и ​​даже выходить в прямые эфиры! К тому же, жизнь девушки будет развиваться согласно ее возраста и предпочтений. Уже прям хочется на это посмотреть.

Существует ли она на самом деле?

Честно, наверное, наиболее волнующий для многих вопрос — существует ли Астра на самом деле? Может, для кого-то ответ ясен сразу, но посмотрите на ее фото. Блогерка выглядит настоящим человеком, просто с нарисованным лицом. Иногда складывается впечатление, что за ее цифровой внешностью действительно скрывается кто-то другой.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Astra Starr (@starr.astra)

Однако это не так. Астра — это аватар и именно диджитал-модель. То есть она не настоящая. Физически ее не существует. Если внимательно присмотреться на ее фото, то можно увидеть, что в основном Астра вся нарисована. Там же, где тело выглядит реально, можно предположить, что ее лицо просто «наложили» на кого-то живого.

— Создание виртуальных людей, кроме восторга от технологий, рождает экзистенциальные вопросы этичности, ведь в нашу цифровую эпоху такой инфлюенсер будет восприниматься как обычный человек. Именно поэтому в рамках миссии FFFACE.ME мы стремимся создавать социально полезных и ответственных инфлюенсеров, которые будут нести экспертный контент и функцией которых будет вдохновлять аудиторию, обучать ее и быть источником актуальных новостей, — рассказывает Дмитрий Корнилов, сооснователь и СЕО FFFACE.ME

А тебе это тоже напоминает некоторые эпизоды из сериала «Черное зеркало» о виртуальных людях? Они начинают проникать в нашу жизнь, в них влюбляются, с ними создают семьи, они захватывают мир… Выглядит жутко и интересно одновременно.

Фото — FFFACE.ME

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