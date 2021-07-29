Оля Полякова ответила на хейт из-за силиконовой груди
Звезда устала от непрошенных комментариев
Украинская певица Оля Полякова любит хвастаться в Instagram своими длинными ногами, накачанным прессом и упругой грудью. Но не все подписчики Оле в восторге от ее естественной красоты. Некоторые подозревают артистку в пластике, в частности в увеличении груди. Одно из последних фото певицы с отдыха во Франции спровоцировало новую волну хейта из-за ее якобы силиконовой груди.
Речь идет о снимке, на котором Оля Полякова предстала в бикини, демонстрируя свою стройную фигуру. Фолловеры звезды заметили, что грудь артистки выглядит совсем ненатурально.
Опровергать наличие силиконовых имплантов селебрити не стала. Но и молчать она тоже не захотела, а потому обратилась к фолловерам:
«Ребята, читаю ваши комментарии и душа радуется. Вот пока вам есть дело до чужих сисек и чужих детей, вы не будете жить своей полноценной жизнью. С любовью, ваша Оля Полякова».
После этого певица опубликовала еще один пост с фото в купальнике, чтобы поставить хейтеров на место.
Читай также:
Оля Полякова – «Взрослая девочка»: смотрим новый клип!