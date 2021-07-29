MamaRika сообщила радостную новость

Звезда рассказала о важных изменениях в жизни

Украинская певица MamaRika, которая сейчас ждет первенца, поделилась с подписчиками интересной новостью. На радость своему мужу Сергею Середе, который недавно стал ведущим кулинарного шоу «Адская кухня» (Новый канал), будущая мама решилась поменять свою девичью фамилию.

«Я хочу вам пожаловаться на Сергеича. Он взял меня в заложники и везет меня менять фамилию. Вы же в курсе, что я и дальше на своей фамилии. Я — Анастасия Кочетова, как и была. Кстати, кто не в курсе — меня зовут Настя. Я когда-то ляпнула на свою голову, что да, я когда-то таки изменю фамилию, но чуть позже … И сейчас он пользуется тем, что я не в адеквате, у меня гормональный всплеск. Он взял меня за жабры и везет менять фамилию под предлогом того, что это будет удобно потом для документов, которые мы потом будем делать для ребенка», — в шутку пожаловалась MamaRika в своих сторис.

По дороге в ЗАГС звезда даже устроила опрос среди подписчиков: какая фамилия ей подходит больше — Кочетова или Середа. Большинство опрошенных проголосовали за фамилию ведущего «Адской кухни» Сергея Середы.

А уже через несколько часов MamaRika показала официальный документ о смене фамилии.

«Я теперь Середа Анастасия Александровна. Звучит роскошно. Поздравляйте нас», — похвасталась будущая мама.

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