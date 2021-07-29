Король Ричард. Воспитывая чемпионок: смотреть официальный трейлер

Киностудия Warner Bros. Pictures представила трейлер фильма «Король Ричард: Воспитывая чемпионок».

«Король Ричард: Воспитывая чемпионок»: смотреть трейлер онлайн

Фильм основан на реаильних событиях. Он рассказывает о многодетном отце Ричарде, который стремится у лучшей судьбе для своих девочек. Он хочет забрать их с улиц Комптнона, штат Калифорния. А для этого ему нужно сделать из дочерей Винус и Серены профессиональных теннисисток. Его цель — чтобы дочерей уважали во всем мире. «Самое опасное создание на планете — это женщина, которая умеет думать», — говорится в трейлере.

Главные роли сыграли Уилл Смит, Джон Бернтал, Онжаню Эллис, Сания Сидни, Деми Синґлетон и другие. Режиссером выступил Рейнальдо Маркус Грин.

Премьера фильма «Король Ричард: Воспитывая чемпионок» запланирована на 18 ноября 2021 года.

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