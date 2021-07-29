Келли Кларксон будет выплачивать бывшему 2,5 миллиона долларов ежегодно

Звезда фактически будет содержать своего экса

Американские певица Келли Клаксон уже год, как разошлась со своим мужем Брэндоном Блэксток, но финансовые вопросы пары решились только сейчас. Суд Лос-Анджелеса обязал селебрити выплачивать эксу кругленькую сумму ежегодно.

Как стало известно, сумма «супружеских алиментов» составляет 150 тысяч долларов ежемесячно. Кроме того, артистка должна еще платить 45 тысяч долларов на содержание детей. Таким образом, ежегодно Келли Клаксон выплачивать своему бывшему целых 2, 5 миллионов долларов.

Кроме того, Кларксон должна выплатить 1,25 миллиона долларов в счет оплаты услуг адвоката ее бывшего мужа и затрат на их развод, который еще не завершился.

Но западным журналистом недавно стало известно, что Келли Кларксон зарабатывает 1,5 миллиона каждый месяц. Возможно, звезда даже не почувствует финансовых потерь.

Фото: Getty Images

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