Дуа Липа заворожила роскошной фигурой в смелом бикини (ФОТО)

Звезда продемонстрировала свои формы в соцсети

Британская певица Дуа Липа любит радовать своих подписчиков снимками своей невероятной фигуры. А с приходом лета одежды на теле артистки стало все меньше, а лайков на постах — все больше.

Сейчас Дуа Липа находится на отдыхе в Албании. Певица решила показать, как проходит ее отдых и какой купальник украшает ее фигуру. На фото 25-летняя исполнительница появилась в разноцветном бикини и в яркой гавайской рубашке на фоне моря. Ярким акцентом на лице звезды стали солнечные очки с фиолетовыми линзами.

Снимки Дуа Липы в купальнике набрали более 2,4 миллиона лайков. Читатели в восторге от своей любимицы. Очень горячо!

Фото: Getty Images

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