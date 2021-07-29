Дуа Липа заворожила роскошной фигурой в смелом бикини (ФОТО)
Звезда продемонстрировала свои формы в соцсети
Британская певица Дуа Липа любит радовать своих подписчиков снимками своей невероятной фигуры. А с приходом лета одежды на теле артистки стало все меньше, а лайков на постах — все больше.
Сейчас Дуа Липа находится на отдыхе в Албании. Певица решила показать, как проходит ее отдых и какой купальник украшает ее фигуру. На фото 25-летняя исполнительница появилась в разноцветном бикини и в яркой гавайской рубашке на фоне моря. Ярким акцентом на лице звезды стали солнечные очки с фиолетовыми линзами.
Снимки Дуа Липы в купальнике набрали более 2,4 миллиона лайков. Читатели в восторге от своей любимицы. Очень горячо!
Фото: Getty Images
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