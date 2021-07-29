DOROFEEVA подарит порцию dofamin на уникальной сцене на Днепре

Масштабный сольный концерт неподражаемой DOROFEEVA в Киеве состоится уже в субботу, 31 июля

Свою сольную карьеру экс-солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева начала всего год назад, а уже может похвастаться немалыми достижениями. Дебютная композиция певицы gorit уже набрала более 55 млн просмотров на платформе YouTube и стала настоящим хитов вечеринок. На очереди – громкая презентация нового альбома dofamin, которая пройдет в рамках Bakkara River Party 2021.

Надя Дорофеева: досье на звезду и интересные факты

Чистый dofamin ждет тебя на сольном концерте DOROFEEVA в Киеве! Уникальная сцена, расположенная прямо посреди Днепра, зрелищное шоу под открытым небом, бурлящая энергия, драйв, чувственность в каждой ноте… Этот вечер навсегда останется в твоей памяти!

– Ребята, 31 июля у меня снова концерт в Киеве! – обратилась к поклонникам Надя Дорофеева. – Но это будет не обычный концерт, а концерт, который пройдет на плавающей сцене. Такого в моей жизни еще не было! Будет круто!

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