Дарья Билодид рассказала о победе в Олимпиаде 2021 в своем Инстаграм

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид, которая на «Олимпиаде-2020» завоевала для Украины бронзовую медаль, призналась в Инстаграм, что после проигрыша в полуфинале, хотела отказаться от дальнейшего участия в Олимпийских играх.

Хотя для многих Дарья Билодид стала настоящим открытием на Олимпиаде, тем, кто следит за достижениями украинских спортсменов, давно известно имя этой девушки. Ведь помимо «бронзы» на «Олимпиаде» в 2021 году, она уже успела завоевать немало побед ранее. В «копилочке» Дарьи – победа на Чемпионате Европы в категории до 48 кг в 2017 году, в 2018 году 17-летняя Билодид стала самый младшей в истории чемпионкой мира среди взрослых, и в 2019 году подтвердила свою лидирующую позицию в мировом рейтинге дзюдоистов еще одной блестящей победой в ЧМ в Токио. В 2020 году Дарья получила звание лучшей дзюдоистки сезона 2019/2020 по версии Международной федерации дзюдо, а в 2021 незадолго до поездки на «Олимпиаду» завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы.

И хотя кажется, что повода для сомнений в собственных силах у спортсменки быть не должно, девушка призналась, что после поражения в полуфинале «Олимпиады-2020» едва не опустила руки:

— Когда мне было 6 лет, у меня появилась одна мечта, которая все эти годы была у меня в голове и помогала справляться с трудностями. Я мечтала о золотой Олимпийской медали. Я много тренировалась, голодала, терпела, когда было очень больно, отказывала себе во многом. Я никогда никому об этом не рассказывала, это знают лишь самые близкие люди, которые видели, какой тяжелый был мой путь. Все это ради одного-олимпийского золота. После поражения за выход в финал я была подавлена, разбита и совсем не настроена на борьбу за бронзу, я хотела отказаться от всего этого, так как моя главная мечта уже не сбылась. Настрой был на нуле. Единственное, что смотивировало меня, это последние мамины слова перед выходом на татами: «Выиграй эту медаль ради меня». И я это сделала ради неё и папы. Потому что они заслужили эту медаль и посвящаю ее я им. Спасибо вам, родные! Вы всегда были рядом, поддерживали меня, когда хотелось сдаться и находили нужные слова, чтобы я продолжала идти. Сейчас я осознаю ценность этой медали, для меня она отражается золотом, потому что мы прошли через столько трудностей и препятствий и все-таки дошли до финишной прямой, пусть не так как хотелось бы, но с медалью и историей на всю жизнь. А мечта у меня все ещё есть, и я никому не дам отнять у меня ее осуществление!

Мы еще раз искренне поздравляем Дарью Билодид с «бронзой» и верим, что юная спортсменка обязательно получит свое заветное золото на «Олимпиаде-2024» в Париже.

Фото: dariabilodid7

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