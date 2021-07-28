Убийство в одном здании: смотреть официальный трейлер

Загадочное убийство соседа в трейлере сериала «Убийство в одном здании» с Селеной Гомес
Стриминговий сервисе Hulu опубликовал трейлер сериала «Убийство в одном здании».
«Убийство в одном здании»: смотреть трейлер онлайн
Сериал расскажет историю одного здания, в которой произошло убийство. Все началось однажды, когда четверо жителей дома оказались в одном лифте. Всего через 12:00 одного из них убили, а все остальные оказались под подозрением. Теперь отчаянная троица хочет сама разобраться в деле и найти убийцу.
Режиссерами сериала выступают Джейми Бэббит, Шериен Дабис, Джиллиан Робеспьер и Джон Скардино. Главные роли сыграли Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шот. В сериале также снялись Натан Лейн, Джейн Линч, певец Стинг, Аарон Домингес и другие актеры.
Премьера сериала «Убийство в одном здании» запланирована на 31 августа 2021.
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