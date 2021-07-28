Дочь принца Гарри и Меган Маркл таки внесли в очередь на корону

Девочка может претендовать на титул королевы

Сайт Букингемского дворца официально обнародовал информацию о том, что новорожденную дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет внесли в очередь на королевской престол. И хотя у девочки нет титула принцессы, но она стала претендеткою на корону.

Одномесячная Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор стала восьмой в официальном списке престолонаследия. К ней по порядку на корону претендуют принц Чарльз, принц Уильям, его дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, а также сам принц Гарри и брат Арчи.

Несмотря на то, что герцоги Сассекские сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи, королева Елизавета II таки придерживается традиций относительно престолонаследия.

Фото: Getty Images

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