Певица Настя Каменских порадовала поклонников пикантным фото. И показала, как встречает каждый новый день

Жена рэпера Потапа — популярная украинская поп-исполнительница Настя Каменских — знает, как привлечь к себе внимание миллионов. Сегодня, 27 июля, на ее официальной странице в Instagram появилось пикантное фото, которое буквально подорвало Сеть. На новом снимке Каменских позирует полностью обнаженной и при этом нежится в собственном бассейне.

Настя Каменских (NK): досье на звезду и интересные факты

«Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день», — прокомментировала обнаженное фото Настя Каменских, которая ранее показала утренние ритуалы красоты и любимый завтрак.

Подписчики украинской поп-исполнительницы бурно отреагировали на ее пикантную публикацию. Они засыпали ее Instagram-страницу многочисленными комплиментами и восхищенным комментариями. К слову, к ним присоединились и звездные коллеги Насти Каменских. Например, популярный телеведущий Андрей Бедняков решил пошутить и написал под фото: «Настя, поменяйте фильтр в бассейне. Вода мутная». Тем самым он намекнул, что люди хотят рассмотреть, что прячется за блюром.

Читай также:

«От такой красоты я просто улетел»: Настя Каменских выпустила новый трек «Ма»

Девушки рулят: Настя Каменских запускает собственное реалити-шоу