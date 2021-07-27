В Нью-Йорке открылся VR-аттракцион по мотивам Гарри Поттера: полет с Хагридом и практика магии

Наконец у фанатов появилась возможность почувствовать себя полноценным участником любимого приключения

Поклонники, можете пищать от радости! В Нью-Йорке открылся крупнейший в мире магазин (трехэтажный !!!) вселенной «Гарри Поттера». В нем заработал и аттракцион виртуальной реальности, который позволяет почувствовать себя учеником Хогвартса. И, если вам показалось, что в этом нет ничего особенного, то читайте дальше.

Участники игры смогут не просто ходить по залам школы магии и общаться с героями, они смогут: управлять метлой, чувствовать свободное падение, если вдруг не справятся с управлением, а также практиковаться в заклинаниях, спасаясь от врагов вместе с Хагридом или помогая Добби.

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Первый аттракцион

Первый аттракцион — «Хаос в Хогвартсе» — перемещает игрока на платформу 9 ¾, где тот знакомится с Добби. Эльф проводит гостя в Хогвартс, а по дороге и в стенах волшебной школы их будут ждать увлекательные приключения и задачи, для решения которых придется воспользоваться заклинаниями.

The Hollywood Reporter пишет, что игрок почувствует реалистичный шум под ногами и даже ощутит себя в свободном падении. Аттракцион имеет несколько альтернативных финалов в зависимости от действий пользователя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harry Potter Store New York (@harrypotterny)

Второй аттракцион (Господи да, их тут несколько)

В «Летающих волшебниках» гости получают удобные метлы, которые управляются наклоном. Игроки смогут полетать над территорией Хогвартса или исследовать поле для квиддича, но также рискуют врезаться в гремучую иву. В дальнейшем игрок будет летать над Лондоном вместе с Хагридом в попытке доставить в Хогвартс важную посылку и освободиться от преследований «Пожирателей смерти».

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Каждая из VR-игр длится 30 минут, одновременно на площадке могут находиться до шести игроков. Кроме очков виртуальной реальности гостей оснастят трекерами для рук и ног, а также небольшим электронным рюкзаком. Цена билета на любую из игр составляет 34 доллара США. И хочется добавить — всего лишь 34 доллара! Ведь развлечения такого характера могли бы стоить в Америке гораздо и гораздо дороже! Потому что тут говорить, теперь в США хочется попасть еще сильнее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harry Potter Store New York (@harrypotterny)

Фото — Getty Images

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