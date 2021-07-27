Кто стал новым бойфрендом Адель? Правда открылась

Звезда быстро нашла замену бывшему мужу

После развода британской певицы Адель журналисты всего мира активно следят за ее личной жизнью. Всем хочется узнать, появился ли у селебрити новый бойфренд. И кажется, что похудевшая артистка таки обзавелась любовником. Им стал 40-летний спортивный агент Дело Пол.

Слухи об отношениях Адель и Рича начали распространяться после того, как они вместе появились на пятом матче финала НБА. Общий публичный выход сразу спровоцировал обсуждение возможного романа. После этого пару еще раз видели на двойном свидании в одном из ресторанов Нью-Йорка. Инсайдеры западных изданий сообщали, что звезды вели себя как влюбленная пара.

Надеемся, что после тяжелого развода и работы над своим телом Адель удалось вновь почувствовать радость влюбленности. К тому же, кавалер звезде попался не абы какой. Рич Пол — второй по влиянию человек в баскетболе НБА по версии Forbes. Рич заключил соглашения на сумму более миллиарда долларов для Леброна Джеймса, Бена Симмонса и других известных игроков.

Фото: Getty Images

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