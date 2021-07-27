Какую сумму денег контролирует отец Бритни Спирс? Суд разгласил размер состояния

Звезда стремится вернуть контроль над своими финансами

Ни дня без апдейта по суду возврата права на опеку Бритни Спирс! Адвокат Мэтью Розенгарт подал в суд прошение передать контроль над финансами сертифицированном бухгалтеру Джейсону Рубину. Ведь сейчас финансами селебрити распоряжается ее отец Джейми.

Как оказалось, состояние Бритни Спирс сейчас насчитывает 2,7 миллиона долларов наличными и 56 мллионов долларов безналичными активами. Также адвокат заявил, что Джейми Спирс платил себе как опекуну 16 тысяч долларов в месяц (более 400 тысяч гривен), тогда как сама Бритни получала на жизнь на 2000 меньше.

«Более 13 лет Бритни Джин Спирс находилась под опекой, которая становилась все более токсичной. Кроме лишения дочери достоинства, автономии и определенных базовых свобод, Джейми Спирс также виноват в должностных преступлениях, требующих наложения дополнительных сборов, возмещения или других юридических действий против него», — подчеркнул Мэтью Розенгарт.

Фото: Getty Images

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