Доктор Кто 13 сезон: смотреть официальный трейлер

Официальный YouTube-канал сериала «Доктор Кто» представил трейлер 13 сезона проекта.

«Доктор Кто» 13 сезонДоктор Кто: смотреть трейлер онлайн

Инопланетянка-путешественница, которую сыграла Джоди Уиттакер, вернется к своим фантастических приключений. «Это ее самое большое приключение на данный момент», — отмечается в описании трейлера. Каким будет новый сезон, создатели пока держат в секрете. Как сказано в самом трейлере: «У вас есть вопросы? Нет? Прекрасно! Скоро увидимся!»

Тринадцатый сезон сериала «Доктор Кто» будет состоять из восьми серий. Сценаристом и продюсером снова выступил Крис Чибнелл. Джоди Уиттакер стала первой женщиной, которой досталась роль «Доктора Кто». К этому эксцентричного героя играли исключительно мужчины.

Премьера 13 сезона сериала «Доктор Кто» состоится до конца 2021, но точную дату пока не сообщается.

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