Эмилия Кларк выпустила комикс о женщине-супергерое: волшебные волосы из подмышек и грудь

Звезда сериала «Игры престолов» Эмилия Кларк, как ее еще называют «мать драконов», сама придумала основную идею

Сюжет комикса рассказывает историю одинокой матери — Майи, которая воспитывает сына. И вот как-то случайно она замечает, что имеет сверхспособности, которые возникают только в период менструации. Женщина решает, что может использовать их против преступников, торгующих людьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @emilia_clarke

Какие же у Майи суперспособности? А это — самое интересное и веселое. Женщина может выпускать волосы из своих подмышек и качаться на них, как Человек-паук. Также она может сильно увеличивать размер своей груди и использовать ее в поединке с преступниками. А, когда героине грустно и одиноко — она ​​может стать невидимой.

На первый взгляд смех и грех? Возможно и так. Однако актриса таким образом хотела показать, что происходит с телом девушки во время менструации и снять с этого естественного процесса маску чего зазорного и неприличного. Думаю, каждая из женщин хоть раз в жизни во время «этих дней» хотела стать невидимой из-за перепадов настроения или болевых ощущений. Поэтому, если вдуматься, комикс несет интересный посыл.

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Эмилия сама разработала дизайн костюма Майи, который включает в себя балаклаву. Ее актриса придумала, вдохновившись масками участниц панк-группы Pussy Riot. А ты бы хотела прочитать этот комикс или посмотреть такой фильм?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @emilia_clarke

Фото — Getty Images

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