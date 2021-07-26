Отец Меган Маркл подает в суд на дочь. Никак не успокоится

Человек стремится увидеться с внуками

Скандалы вокруг герцогов Сассекских уже давно стали явлением обыденным. То у них претензии к королевской семье, то к отцу Меган Маркл. И пока страсти после скандального интервью Меган и Гарри для Опры Уинфри улеглись, отец звезды Томас Маркл активизировался. Как сообщает издание Fox News, мужчина собирается подать ходатайство в суд Калифорнии, чтобы увидеться с внуками.

77-летний отец Меган Маркл не был на свадьбе дочери и на крестинах Арчи и Лили. По его словам, он очень хочет увидеться с детьми Меган.

«Мы не должны наказывать детей за плохое поведение Меган и Гарри. Арчи и Лили — маленькие дети. Это не политика. Они не заложники. Они не являются частью игры. К тому же они члены королевской семьи и имеют те же права, что и другие члены семьи», — сказал отец Меган.

Напомним, Меган Маркл ограничила общение с собственным отцом за его выходки с прессой накануне ее свадьбы. После переезда в США она ни разу не посетила отца Томаса, который живет всего 113 километров.

Фото: Getty Images

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