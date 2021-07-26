Канье Уэст переехал на стадион в Атланте: лакшери жизнь

На Mercedes-Benz Stadium состоялся настоящий аншлаг — Канье Уэст успешно презентовал новый альбом

Он называется «Donda» и посвящен матери Канье Донде, смерть которой в 2007-м стала для рэпера сильным ударом.

Видно рэпер настолько вдохновился поддержкой поклонников на стадионе, что решил закончить работу над альбомом прямо на нем и остался там пожить. А кто сможет возразить Канье Уэсту? Поэтому на Mercedes-Benz Stadium организовали студию звукозаписи, жилье и даже кухню с собственным шефом. Релиз альбома запланирован уже на 6 августа, поэтому в рэпера много работы.

Очевидцы сообщают, что Уэст до сих пор ходит по стадиону в той же одежде, что и на концерте — в красной куртке с коллаборации с Gap, кроссовках Yeezy и с чулком на голове.

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Приятно, что слухи не остались просто слухами. И слитая информация о новом альбоме рэпера была правдой.

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