Артем Пивоваров устраивает рандеву на столичном крыши. Приходи на концерт
Артист будет зажигать в Киеве два вечера подряд
Украинский певец и саунд-продюсер Артем Пивоваров приглашает тебя на рандеву прямо на одну из лучших крыш Киева с невероятным видом. Звезда даст два концерта 30 и 31 июля в Kooperativ.
Артем Пивоваров впервые представит свои хиты в новом звучании — живая акустика! Зажги под любимые хиты «Дежавю», «Кислород», «Дом», «Рандеву», «20002» и многие другие. Успей купить билет на концерт Артема Пивоварова 31 августа в Киеве, ведь билеты концерт 30 июня уже полностью распроданы!
Присоединяйся к «стихийным» фанатам певца и приходи вся в белом.
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