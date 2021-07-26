Артем Пивоваров устраивает рандеву на столичном крыши. Приходи на концерт

Артист будет зажигать в Киеве два вечера подряд

Украинский певец и саунд-продюсер Артем Пивоваров приглашает тебя на рандеву прямо на одну из лучших крыш Киева с невероятным видом. Звезда даст два концерта 30 и 31 июля в Kooperativ.

Артем Пивоваров впервые представит свои хиты в новом звучании — живая акустика! Зажги под любимые хиты «Дежавю», «Кислород», «Дом», «Рандеву», «20002» и многие другие. Успей купить билет на концерт Артема Пивоварова 31 августа в Киеве, ведь билеты концерт 30 июня уже полностью распроданы!

Присоединяйся к «стихийным» фанатам певца и приходи вся в белом.

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