Звезда сериала «13 причин почему» сделала каминг-аут как трасгендер

Актер устал притворяться кем-то другим

Звезда сериала «13 причин почему» Томми Дорфман недавно решился на смелый шаг, признавшись, что уже год живет как девушка. Об этом знаменитость заявил во время интервью для журнала Time.

Теперь 29-летний мужчина просит называть себя «она». Звезда уже сделала операцию по смене пола и официально стала трансгендерной женщиной.

«Сегодня мы говорим о моем поле. Уже целый год я представляюсь женщиной — транс-женщиной. Каминг-аут всегда кажется огромной неожиданностью. Сегодня я выступаю за ясность: Я — транссексуальность женщина. Мои местоимения — она, ее. Меня зовут Томми», — рассказала актриса.

Интересно, что после смены пола звезда не собирается менять имя. Она объясняет это тем, что ее назвали в честь покойного брата ее матери.

«Я чувствую связь с этим именем, с дядей, который держал меня на руках, когда умирал. Это эволюция Томми. Я становлюсь более похожей на Томми», — пояснила актриса.

Дорфман все еще приспосабливается к новым реалиям. Свой переходный период она описывает так:

«Я связываю свое тело с душой. Но в результате я теряю некоторых вещей. Мне пришлось привыкнуть к мыслям, что возможно некоторые люди, которые были со мной раньше, не останутся до конца моей новой путешествия. Все, что я могу, — смотреть в будущее, где я, надеюсь, буду радикально честный».

Фото: Getty Images

Читай также:

Несказочной жизни в трейлере фильма «Гарри и Меган: Побег из дворца»

Меган Маркл попробует себя в роли продюсера Netflix