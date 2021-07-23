С кастом фильма Дьявол носит Prada можно будет поговорить по Zoom

Звезды объединились вместе для благородной цели

Благотворительная организация Lollipop Theater Network, которая проводит развлекательные мероприятия для детей в больницах США, выдвинула на аукцион специальный лот в свой двадцатого юбилея. На сайте организации можно выиграть видеоконфренцию с актерами фильма «Дьявол носит Prada», который в этом году тоже отмечает 15-летний юбилей.

Известно, что в онлайн-беседе с победителем примут участие Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант. Всего на разговор со звездами выделяют 10 минут. Поговорить с легендарным кастом смогут два человека.

10-минутный разговор с селебрити планируют продадут за 50 000 долларов, но по состоянию на сейчас максимальная ставка всего 8500 долларов. Торги закроют 3 августа. После объявления победителя с ним свяжутся, чтобы назначить дату и время звонка.

Фото: Getty Images

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