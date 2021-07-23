Олимпийские игры: смотреть онлайн-трансляцию

Сегодня, 23 июля, в японском городе Токио стартовали летние Олимпийские игры 2020. Наконец главные международные спортивные соревнования вернулись после летнего перерыва из-за коронавируса.

Церемония открытия летних Олимпийских игр 2020 в Токио началась в 14:00 по киевскому времени. Из-за пандемии коронавируса трибуны остались пустыми, зрителей к просмотру события не допустили. Открытие смогли посетить только ограниченное количество представителей Международного олимпийского комитета (МОК), дипломатов и спонсоров Игр.

В нынешней Олимпиаде примут участие 15400 спортсменов со всего мира. На Играх в Токио 2020 будет представлено 33 вида спорта и 50 дисциплин. Всего разыграют 339 комплектов медалей. Украину будут представлять более 150 спортсменов. Летние Олимпийские игры 2020 завершатся 8 августа.

Фото: Getty Images

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