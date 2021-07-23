Гарри и Меган Побег из дворца: смотреть официальный трейлер

Телеканал Lifetime опубликуав трейлер нового фильма о герцогах Сассекских под названием «Гарри и Меган: Побег из дворца».

«Гарри и Меган: Побег из дворца»: смотреть трейлер онлайн

Третий фильм о королевской чете расскажет, с которым сложностями пришлось столкнуться Меган и Гарри после бракосочетания, почему они приняли решение сложить с себя королевские обязанности и как им удалось защитить собственную маленькую семью.

Королеву Великобритании Елизавету ІІ сыграла Мэгги Салливан. Роль Меган Маркл выполнила американская актриса Сидни Мортон, а принца Гарри сыграл Джордан Дин. В роли принца Уильяма выступил Джордан Велен, а его жену Кейт Миддлтон сыграла Лаура Митчелл.

Премьера фильма «Гарри и Меган: Побег из дворца» запланирована на 6 сентября этого года.

Фото: Getty Images

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