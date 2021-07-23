Надя Дорофеева: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Надя Дорофеева

Карьера: певица

Дата рождения: 21 апреля 1990

Семейное положение: замужем

Надя Дорофеева — украинская певица, стала популярной в дуэте «Время и Стекло» с Алексеем Завгородним. Пара с первых дней совместной музыкальной карьеры поставила для себя цель — стать лучшей группой Украины. К успеху дуэт шел несколько лет. Достигнув пика славы, артисты решили продолжить творческие пути каждый в отдельности.

Детство

Надя Дорофеева родилась в городе Симферополь. Девочка еще в малом возрасте танцевала и пела, как только была возможность. Так как родители видели ее творческие способности, то решили отдать Надю сразу и в музыкальную школу, и в студию танцев. Надо было всего 12 лет, когда она впервые получила свою первую награду Гран-при на вокальном конкурсе «Южный экспресс». Также она стала чемпионкой Крыма в танцах и получила второе место на одном из международных конкурсов имени Богатикова.

Далее были другие победы. В Венгрии девочка взяла первое место в вокальном шоу, а в Болгарии на фестивале «Солнце. Молодость. Красота» стала обладательницей второго места. В 2004 году Надя выиграла очередной конкурс «Черноморские игры».

Высшее образование

Высшее образование Надя получила в России, в Московском государственном университете культуры и искусств заочно училась на факультете вокального мастерства.

Начало карьеры

Творческая биография певицы началась в 15 лет, когда Надю пригласили войти в состав девичьего трио «М.Ч.С.», исполняющего молодежные поп-хиты. Сначала девушки выступали в Мариуполе под названием Beauty style и только после переезда в столицу России стали называться «М.Ч.С.». Группа просуществовала 2 года.

Однако Дорофеева не отказывалась от идеи восстановить коллективное творчество, поэтому с удовольствием отправилась на кастинг, который проводил украинский продюсер Потап для создания нового музыкального проекта. После интернет-отбора произошло прослушивания в Киеве. В результате музыкант выбрал именно Надю Дорофееву, и девушка присоединилась к певцу Алексею Завгороднему, который выступает под псевдонимом Позитив. Так сформировался дуэт «Время и Стекло».

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«Время и Стекло», хиты

Первый сингл группы «Так выпала карта» занял пятое место в хит-параде и помог коллективу привлечь к себе внимание поклонников. Затем вышли песни и клипы: «Любви Точка Нэт», «Кафель» и «Потанцуй со мной», а в 2014 году поклонники дуэта дождались первого студийного альбома с ожидаемым названием «Время и Стекло».

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Первый большой тур

В 2013-м музыкальный коллектив в сопровождении Потапа и Насти выехал на масштабные гастроли по Украине с программой «MOZGI ТУР».

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Второй альбом группы, «Имя 505»

В 2015 году состоялся релиз второго альбома «Глубокий дом», хитом которого стал сингл «Имя 505». Песня получила высокие рейтинги в iTunes, войдя в десятку лучших музыкальных композиций. На видеохостинге YouTube видео на нее за первый месяц набрало 50 млн просмотров и стало самым популярным в Украине, через 2 года эта цифра увеличилась до 179 млн. Всего дискография группы насчитывает три альбома.

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Награды «Время и Стекло»

Начиная с 2011 года группа «Время и Стекло» завоевала статуэтку украинского «Золотого граммофона», премию «Песни года — 2014», награды M1 Music Awards, YUNA.

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Лицо Maybelline

Надя Дорофеева заключила контракт с косметическим гигантом Maybelline, став официальным представителем фирмы.

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Еще хиты

Далее группа выпустила песни «Навернопотомучто», «На стиле», Back2Leto, «Тролль». Весной 2018 года в репертуаре группы появилось видео на трек «Э, Бой».

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Сольная карьера

В конце 2020 группа «Время и Стекло» дала последние концерты. Надя Дорофеева начала сольную карьеру. Теперь ее проект называется — DOROFEEVA. Первой песней стал трек «Gorit», однако здесь не обошлось без скандала. Некоторые слушатели заметили, что песня им уже что-то напоминает. Поиски длинными ни были, пользователи сети наткнулись на композицию 2009 Mathematics британской исполнительницы Little Boots и теперь считают, что авторы Gorit могли позаимствовать несколько нот из припева.

Далее певица выпустила еще несколько треков «A tebe», «Bam Bam», «Vecherinka», «Zavisimost», «Почему». Кстати, последняя песня тоже не осталась без обсуждений. Фанаты сравнивают клип на трек «Почему» с клипом на песню ее мужа Владимира Дантеса «Если бы».

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Личная жизнь

Надя Дорофеева долгое время встречалась, а потом и жила в гражданском браке с украинским певцом Владимиром Гудковым (Владимир Дантес, вокалистом группы «Дио.Фильмы»). Артистка вышла за него замуж в 2015 году. Свадьбу сыграли в Киеве, на нее молодожены потратили 20 тыс.долларов. Сейчас Надя с мужем не спешат заводить детей. В персональном аккаунте в Instagram Дорофеева нередко выкладывает совместные фото, на которых они выглядят счастливыми.

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Пара Дорофеевой и Дантеса выглядит настолько идеальной и красивой, что в СМИ даже попытались спровоцировать слухи о том, что они расстались. В некоторых интервью певица рассказала, что у нее с мужем действительно был сложный период. Девушка ревновала мужа к его работе и коллегам женского пола. Надя готова была расстаться с Владимиром, но сохранить отношения помогли занятия с психологом.

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