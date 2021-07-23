TVORCHI — Falling: смотреть онлайн премьеру клипа

Начало нового музыкального путешествия: авторы «Лучшего альбома» 2020 года по версии музыкальной премии YUNA TVORCHI анонсировали выход лонгплея и дропнули первый сингл со своей будущей пластинки и вдохновляющий клип на него.

«Falling» — название нового трека креаторов, который еще до официального релиза покорил тысячи слушателей. Сниппет трека в Tik Tok набрал более 1500 видео всего за три дня, а под live-презентацию песни на фестивале Atlas Weekend отрывалось около 3 тысяч восхищенных гостей.

Дуэт продолжает погружать в эмоции всех, кто ценит настоящие чувства. Новый трек «Falling» — синтезированный саундтрек всех летних путешествий, он про людей и страсть, которая способна менять направление в навигаторе жизни.

Клип на сингл Falling переносит к закату солнца, где на воздушном шаре между облаками TVORCHI начинают свое путешествие.

— «Falling» — это не просто песня, клип. Это начало нашей дороги. Он открывает видео-историю будущего альбома, на каждый трек которого будет представлено видео, и все они будут соединены между собой одним. Чем именно — пока не скажем, — заинтриговали артисты.

Вспышка эмоций и буря чувств, которые неподвластны людским законам. Гипнотический грув и синт-продакшн сингла телепортирует каждого в то единственное мгновение медленной влюбленности, которое мы запомним навсегда.

Режиссером клипа Falling стал Андрей Лагутин, которые ранее снял для креаторов видеоработу «Мова тіла». Съемочный процесс новой работы длился ровно сутки.

Будущий альбом TVORCHI обещает стать новой прогрессивной ступенькой молодой украинской сцены.

Слушай саундтрек летних путешествий «Falling» от TVORCHI на всех музыкальных платформах.

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