Девять идеальных незнакомцев: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Hulu опубликовал трейлер мини-сериала «Девять идеальных незнакомцев».

«Девять идеальных незнакомцев»: смотреть трейлер онлайн

Проект снят по одноименному роману Лианы Мориарти, известной по бестселлеру «Большая маленькая ложь». Сериал рассказывает об оздоровительном курорте с загадочной руководительницей Машей и девятью клиентами, которые стремятся изменить свою жизнь. Мужчинам и женщинам придется пройти испытания, которые покажут их силу воли и стремление жить. Удастся ли им пройти через все?

В сериале сыграли Николь Кидман, Мелисса Маккарти, Майкл Шеннон, Люк Эванс, Самара Уивинг, Реджина Холл и Каннавале.

Премьера сериала «Девять идеальных незнакомцев» запланирована на 18 августа.

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