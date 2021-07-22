Злата Огневич похвасталась впечатляющей фигурой в смелом бикини (ФОТО)

Артистка показала, как проводит летние деньки

Украинская певца Злата Огневич, которая стала новой главной героиней шоу «Холостячка», заинтриговала подписчиков обольстительным снимком в купальнике. Пикантными фото звезда поделилась в своем Instagram.

Вообще Злата Огневич не часто делится откровенным контентом, но с тех пор, как стартовали съемки «Холостячки» интересных и загадочных постов стало больше. На последних опубликованных фото артистка позирует в черном сплошном купальнике, верх и низ которого соединяется специальными карабинами. Такая модель бикини с вырезами делает, казалось бы обычный образ, удивительно горячим и сексуальным. В этом образе Злата снималась в клипе на песню «Мій назавжди».

«Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь- купаюсь в море Любви», — подписала снимок певица.

Также артистка поставила хэштег бегунасвидание, что заставляет думать, что на шоу «Холостячка» не обойдется без свидание в купальниках.

Читай также:

Длинные ноги и стальной пресс: Кендалл Дженнер показала фото в купальнике

Набрала десяточку: Джамала показала фото в купальнике и рассекретила свой вес