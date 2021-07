MONATIK — Зажигать/JoMo. Смотреть онлайн премьеру клипа

Яркое видео для песни с глубоким смыслом

22 июля во сети появилась премьера от MONATIK. Композиция имеет двойное название — «Зажигать/JoMo» и знакомит всех, кто еще не знает, со значением второго слова.

JoMo — направление 21 века, появился оно совсем недавно. Расшифровывается JoMo, как «joy of missing out» — «радость от упущенной выгоды». Возникло направление в противовес совсем другому явлению — FOMO — fear of missing out (синдром упущенной выгоды). Ведь ни для кого не секрет, то с развитием смартфонов, гаджетов, интернета, новостей и социальных сетей мы проводим очень много времени вне реального мира и боимся упустить интересное событие, момент. Это явление и стали называться FOMO. И со временем влиятельные инфлюенсеры, технологические компании придумали ответ FOMO, которой стало JOMO.

Поэтому MONATIK призывает расслабиться и наслаждаться моментом. Этому способствует и сказочно гиперболизированный остров вечного наслаждения и красивых людей в клипе артиста. Съемки проходили на родине Венеры Милосской, греческом остриви Милос. Красота пейзажей чередуется с образами 28 экстравагантных героев.

Срежиссировала клип для MONATIK, уже по традиции, Таня Муиньо.

Фото — Yukka Podolskaya

