Солистка группы ONUKA – о том, почему не хотела иметь детей

Звезда призналась, что ее беременность была абсолютной случайностью

Солистка группы ONUKA Наталья Жижченко – одна из украинских артисток, которая редко дает интервью, особенно о личной жизни. Но недавно Маше Ефросининой удалось вывести селебрити на откровенный разговор в своем YouTube-проекте «Экзамен». Во время интервью Наталья призналась, что не хотела иметь детей, и рождение ее сына Саши было незапланированным.

– Кажется, я никогда не чувствовала желания материнства. На всех друзей, у которых есть дети, смотрела просто с ужасом. Мне никогда не хотелось иметь детей, стать мамой, нянчиться, продолжать свой род, даже несмотря на хорошие гены. Никогда. Я всегда задумывалась о том, какая это чрезвычайная ответственность, особенно в мире гаджетов – то, что меня очень пугало. А еще – перенаселение планеты. Из-за такого огромного количества людей рожать еще ребенка, в возможности воспитать которого ты не уверен, сделать человеком… Зачем это делать? Только потому, что так принято? Этого я никогда не понимала, – откровенно рассказала солистка ONUKA.

Окончательное решение о нежелании иметь детей Наталья приняла в 2019-м, когда ей уже было 34 года. И хотя ее муж, продюсер Евгений Филатов хотел стать отцом, он поддержал любимую в такой жизненной позиции. И когда решение было принято, певица внезапно забеременела.

– Я очень не люблю состояние неопределенности, мне надо, чтобы все было четко понятно. И эта неопределенность меня раздражала. Как-то в один миг подумала, что мне это просто не нужно. И решила, что у меня не будет детей. Стало так круто и легко, все идеально разложилось по полочкам. На отцовском юбилее официально заявила, что не хочу иметь детей. И мои родители приняли это очень достойно. Они уже почтенного возраста, но с современным типом мышления. А уже через неделю я получила тест с двумя полосками. Это был «залет Евгеньевич», можно так сказать. Такой своеобразный фидбэк от Вселенной. Видимо, тогда она решила, что сейчас самое время ответить на такие мои довольно дерзкие выступления, – поделилась Жижченко.

О беременности звезда узнала, находясь в Китае в гастрольном туре. Она приобрела тест на беременность по дороге в аэропорт. И когда он оказался положительным, была в шоке.

– У меня случилась истерика, действительно испугалась. А Женя был очень счастлив. Сразу поехали к нашему менеджеру, чтобы обсудить все запланированные туры. Но мы проработали до шестого месяца, а потом начался карантин и локдаун. Я поняла: это мне такой ответ, не надо трындеть, – сказала Наталья.

Мыслей о прерывании беременности у солистки группы ONUKA не было. Она считает, что их сын сам выбрал ее и Евгения родителями, а потому она не могла ничего сделать против его воли.

Напомним, что солистка группы ONUKA Наталья Жижченко и музыкант Евгений Филатов поженились в 2016-м. А в мае прошлого года звездная пара впервые стала родителями.

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