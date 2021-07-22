Карди Би рассказала, как узнала о второй беременности

Эпатажная селебрити поняла, что ждет пополнения в семье во время работы

Не так давно американская реперша Карди Би неожиданно объявила, что беременна во второй раз. И об этом звезда узнала внезапно во время подготовки к очередному разрывного перфоменса. Об этом артистка рассказала в эфире радиостанции Stationhead.

Как оказалось, Карди Би сама не знала, что беременна в течение долгого времени. 28-летняя знаменитость заметила, что ее организм ведет себя странно во время репетиции за две недели до церемонии «Грэмми». Тогда же она подошла к своему мужу Offset и рассказала о подозрениях в типовой для себя манере.

«Кажется, я беременна, братан!» — сказала реперша.

Затем Кади Би сделала тест на беременность, который оказался положительным. Супруги очень обрадовался второму ребенку. Как отмечает артистка, она чувствует, что начинает новую главу в своей жизни.

Фото: Getty Images

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