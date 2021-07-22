«Продолжение следует»: Александр Эллерт выложил первые фото после расставания с Ксенией Мишиной

Актриса и сценарист провели в отношениях меньше года

Бывший «Холостячки» Ксении Мишиной Александр Эллерт выложил первые фото после расставания в свой Instagram. К одной из фото он сделал подпись: «Ту би континуед» — что в переводе с английского — продолжение следует.

На одном фото мужчина выглядит счастливым, а на втором — задумчиво смотрит в окно. В комментариях Александр получил от поклонников множество слов поддержки: «Все будет норм! Мы всегда будем с тобой и за тебя!», «Саша! Все у Вас будет ок! Время все расставит по своим местам и Вы вдохнете новую прекрасную свою счастливую жизнь. На этом фото уже видно как Вы вдыхаете глоток своей прекрасной, со счастливым концом, жизнью!», «Возвращение настоящего Саши», «Пора вернуть себе себя», «Все будет хорошо».

О расставании Ксении Мишиной и Александра Эллера стало известно на этой неделе. «Холостячка» написала об этом пост в своем Instagram. Фанаты и подписчики были шокированы, ведь новость совсем неожиданная. Еще совсем недавно пара выставляла счастливы фото вместе.

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